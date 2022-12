Il 2022 si chiude con il botto per Victor Ehuwa Eletu, che dopo aver sbalordito con la maglia del Milan si gode il momento di gloria anche in nazionale: è convocato per la Coppa d'Africa Under 20. A lanciare la notizia è il portale specializzato OwnGoalNigeria.com, secondo cui il centrocampista classe 2005, in luce con la Primavera rossonera, guida la mini-lista di calciatori situati all'estero invitati ufficialmente dalla Nigeria per la competizione che avrà luogo in Egitto tra il 19 febbraio e l'11 marzo: con lui Lekan Oyedele (CD Feirense - Portogallo), Abel Ogwuche (Trelleborgs - Svezia), Ahmed Abdullahi (Gent - Belgio) e Adams Olubi (Zalgiris - Lituania).



Un dicembre d'oro quindi per Eletu, che a inizio mese aveva già fatto parlare di sé: la firma del primo contratto con i rossoneri con l'aiuto dell'avvocato Ted Dimvula (che segue anche Rafael Leao), poi il gol nell'amichevole giocata con la Prima squadra di Pioli contro il Lumezzane, decisivo nella rimonta del Milan. La baby rivelazione ora avrà un nuovo palcoscenico su cui mettersi in omstra.