L'Arabia Saudita sta facendo la spesa. Dopo Cristiano Ronaldo e con in ballo l'ipotesi Mondiali, lo stato asiatico ha messo gli occhi su un'altra grande realtà del mondo dello sport e dello spettacolo mondiale. Come riportano vari media in tutto il mondo, il prossimo obiettivo è la WWE, la federazione di wrestling più famosa al mondo.



La trattativa con il fondo PIF, lo stesso di cui si vociferava per l'Inter, sta andando a gonfie vele e l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.