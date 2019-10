Un'occasione. Di dimostrare una volta per tutte, in attesa del più attendibile dei crush test contro la Juventus, che il primato in classifica in campionato è tutt'altro che casuale. Ma anche l'opportunità di misurarsi a un livello ancora più alto, sul palcoscenico dei grandi, di fronte al più grande. Per l'Inter di Antonio Conte la trasferta al Camp Nou di Barcellona vale come un esame di laurea, anche se siamo soltanto ai primi di ottobre: una sfida da vivere con la mente sgombra, per le consapevolezze che il gruppo nerazzurro ha saputo costruirsi dopo mesi di lavoro col tecnico salentino e dall'alto dei risultati, ma anche perché sono queste le partite che chiunque vorrebbe giocare nella propria carriera. Lautaro Martinez un pochino di più.



MANCA IL GOL - Campo e mercato, due discorsi che si intrecciano in questa storia. Mostrare le proprie qualità, dimostrare di poterci stare su certi palcoscenici. Dall'altra parte c'è sua maestà Messi, compagno di nazionale, idolo di tante generazioni di argentini, sogno proibito del Toro, che non ha nascosto come gli piacerebbe giocarci assieme un giorno e non soltanto con la camiseta della Seleccion. Intanto, c'è da riprendersi un posto nella considerazione di Conte, che stasera non potrà contare sull'irrinunciabile Lukaku e che ha avuto recentemente risposte molto incoraggianti da Alexis Sanchez. Senza dimenticare il sempre positivo Politano. E allora Lautaro deve rincorrere, perché se l'impegno e la corsa non sono mai mancati, il solo gol stagionale di Cagliari inizia ad essere un po' datato. Primo settembre, l'ultimo squillo dell'ex Racing con i colori nerazzurri, in mezzo tanti, troppi errori sottoporta e prestazioni non sempre brillanti.



ALL'ESAME DI MESSI - Stasera arriva la grande chance, da centravanti di manovra, ma pur sempre da riferimento principale della manovra offensiva. Con Sanchez al suo fianco, a svariare e a provare a prendere di infilata una difesa, quella del Barcellona, tutt'altro che impeccabile in questa prima parte di stagione. Compagni per una notte, verosimilmente rivali per il resto della stagione, per conquistare un posto al fianco di Lukaku. E' la notte dell'Inter, di Conte e dei suoi ragazzi, per dare un messaggio anche all'Europa dopo il passo falso con lo Slavia Praga, ma è soprattutto la notte di Lautaro. In quella Barcellona che lui guarda con ammirazione ma che oggi viene visto come uno spauracchio, al quale i nerazzurri non segnano un gol in trasferta dal lontanissimo 1970. Ci sarà tempo per parlare di mercato, con un rinnovo in cantiere fino al 2024 e gli occhi degli osservatori blaugrana sempre vigili, pronti a carpire ogni singola giocata di un potenziale obiettivo futuro. Guardatela come volete, ma stasera è una grande occasione.