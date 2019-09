. E chi ha la sfortuna di leggermi sa cosa intendo per “inizio di stagione”, perché a mio parere si parte dalla gara con il Sassuolo. E considero le prime due gare di campionato una sorta di limbo immerso nella nebbia di un mercato che non s'era compiuto, miscelato con qualche infortunio pesante. Quindi, Genoa e derby roba d'altri tempi.Poi, la Roma è partita. Ed è stato un bel partire, pur con qualche limite. Certo, hai battuto Sassuolo (che ti fa giocare per filosofia) e la Grande Sorpresa Turca, non il Barcellona. Però - l'ho già detto? - c'è una cosa che mi piace molto. Moltissimo., uno di quelli fin qui né carne né pesce. E poi,. A questi livelli non s'era ancora presentato a Roma. Fino ad arrivare atornato – si spera definitivamente – ai suoi standard d'esordio.. Mentre seguivo la partita con mio fratello Luca, per ricordarmi com'era il giovin Flaco ho cercato su Youtube e mi sono imbattuto in un video ( se volete dare un occhiata, ve lo consiglio ) che i tifosi del Palermo gli hanno dedicato, intitolandolo “Palermo will never forget you”, non ti dimenticherà mai. Un lavoro gentile e delicato, tra l'arrivo a Palermo fino alle azioni e ai gol più belli. Roba strepitosa. E. E invece, quello era il Flaco ventenne con una forza nelle gambe che oggi sembra sparita. E dico a Luca: «Guarda qui, pazzesco». Abbiamo divorato quelle immagini con uno struggente velo di tristezza.. Un giocatore con la faccia triste e scavata, l'aria un po' smarrita e zero convinzione nel trattare la palla e gli avversari. E infatti Fonseca l'ha strigliato (lo ha fatto...) negli spogliatoi del match di Coppa e nella ripresa abbiamo visto cose che c'erano anche in quel video. Il dribbling da fermo 'palla c'è, palla non c'è” per entrare in area, gli assist, la palla 'suolata' e cioè gestita con la suola. Forse è solo un caso. Forse i turchi avevano un po' mollato.. Però per la prima volta l'abbiamo visto divertirsi con i compagni e la squadra, palla al piede. Una cosa che non gli succedeva da tempo. Stessa cosa è capitata a Kluivert, Zaniolo, Dzeko, Cristante eppoi Pellegrini e tutti gli altri.. E invitandoli a seguirlo, deve avergli promesso giostra e divertimento e se prendiamo qualche gol in più chi se ne frega. Fin qui, però, la Roma ha giocato solo all'Olimpico e Bologna è la prima vera trasferta. Aspettiamo e vediamo, ma li avete visti quei ragazzi come si divertono?Paolo Franci