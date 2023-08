Un mezzo inciampo la, uno schiaffo in faccia alla. Per il resto vittorie diManca il, che gioca questa sera a Bologna, me c’è un ottavo nome in testa alla classifica della serie A ed è quello dellala squadra che ha segnato più gol nella prima giornata e, per sovrammercato, in trasferta. In rapporto all’avversario, invece,: perché ha realizzato tre reti nel primo tempo, due in venti minuti, una che non erano passati neppure 120 secondi. Insomma, un uragano.Come amo dire,E, dunque, se Napoli e Inter, con le vittorie di sabato, avevano confermato quel che tutti pensavano, ovvero che sono le, la Fiorentina prima e la Juventus poi fanno ritenere cheia Fiorentina che Juventus hanno giocato a ritmi alti, pressando e ripartendo, corte e compatte solo come certe squadre inglesi sanno essere. No, non siamo ine, da noi, non esiste un. Tuttavia se anchesomiglia, anche se solo a tratti, a(in testa con il Brighton in Inghilterra) le ragioni per guardare alla qualità del nostro campionato con un po’ più di benevolenza ci sono tutte.Il Milan affronta, forse, l’avvio più difficile. E’ vero che ilè ancora da fare per insufficienza di acquisti, però i rossoneri sono nuovi di zecca (sistema di gioco e almeno tre titolari) e sentono la responsabilità di non sabotare l’entusiasmo di un ambiente esaltato dal mercato.