Andrà in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il derby tra Juventus e Torino, attualmente separate in classifica da cinque punti a favore dei bianconeri, favoriti anche stavolta per il successo finale a 1,87, sale a 3,30 il pareggio, con il segno «2», mai uscito allo Stadium e assente in casa della Juve dal 1995, offerto tra 4,50 e 4,60 volte la posta. Nonostante le ultime cinque sfide giocate allo Stadium abbiano visto entrambe le squadre andare a segno, in quota comanda il No Goal, a 1,75, sul Goal visto a 1,97 mentre l’Under 2.5, uscito in tre degli ultimi quattro precedenti totali, è in pole a 1,60 sull’Over 2.5 proposto a 2,25. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, Allegri si affida ad Arkadiusz Milik, match-winner dell’ultimo match casalingo della Vecchia Signora contro il Lecce, ma mai a segno contro il Toro in carriera: la rete del polacco si gioca a 2,90, mentre un nuovo gol dell’ex Gleison Bremer, già in rete nel match del febbraio scorso, sale a 9,50. Dall’altro lato, i granata puntano invece su Duvan Zapata, capace di colpire già sei volte in carriera la Juventus: il centro del centravanti colombiano vale 4,50 volte la posta, stessa quota del compagno di reparto Antonio Sanabria, autore dei tre degli ultimi cinque gol segnati dal Torino ai rivali cittadini.