Le società di Lotito volano, e lui gongola. La Lazio Events srl, come riporta calcioefinanza.it, che detiene il 67% della Lazio, ha chiuso il bilancio con ricavi pari a 193 milioni di euro (l'anno precedente 129 milioni) e il gruppo ha triplicato gli utili, dal 13,7 al 35,3 milioni di euro. Il n.1 biancoceleste può sorridere: la maggior parte degli utili derivano da plusvalenze e cessioni di calciatori, oltre che dai diritti televisi.



E LOTITO SORRIDE - I ricavi di gestione dei calciatori sono passati da 30,5 a 65,7 milioni di euro, mentre i ricavi dei diritti televisi sono cresciuti da 73,4 a 85 milioni. A bilancio pesano eccome le cessioni: dai 29,2 milioni per Keita, ai 16,3 milioni a Biglia e infine i 15,7 milioni di euro restanti a Hoedt. Il fatturato deriva inoltre da ricavi per gare (12 milioni), sponsorizzazioni e royalties (19,5 milioni) e merchandising (1,4 milioni di euro). Peggiorano leggermente i debiti, da 113 a 122,4 milioni.