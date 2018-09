Anche se non ricopre più alcuna carica nella Sampdoria, Enrico Mantovani resta sempre un grande tifoso blucerchiato. Non potrebbe essere diversamente, considerando il cognome che l'ex presidente doriano porta. Figlio del grande Paolo, a sua volta numero uno di Corte Lambruschini, Mantovani segue sempre con attenzione le partite della squadra di Giampaolo. "​Per poter dire che la Sampdoria mi possa piacere dovrei aspettare qualche partita, ma sono fiducioso perché negli ultimi due-tre anni c’è stata costanza nell’agire sul mercato, con risultati positivi" ha detto Mantovani a Radio Kiss Kiss.



Mantovani ha poi raccontato un aneddoto relativo a mister Ancelotti, che sarebbe potuto essere blucerchiato: "Tra Napoli e Sampdoria ci sono molte differenze, gli azzurri hanno preso un allenatore tra i migliori in circolazione, volevo prenderlo quando era alla Reggiana, poi ci sentimmo anche in altre occasioni. Mi ringraziò molto, la Samp era una squadra importante, ma il Parma di Tanzi poteva mettere sul tavolo investimenti che io non potevo". Ancora oggi, Mantovani apprezza molto l'ex tecnico di Milan e Real Madrid: "Stimo molto Ancelotti, era un punto fisso, eravamo convinti da quanto si vedeva sul campo - conclude l'ex presidente - poi certe cose si percepiscono anche dagli atteggiamenti".