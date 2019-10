Ancora non ci sono certezze sulle cause della sua morte ma ci sono molti aspetti che fanno pensare ala viso aperto: una serie diCosa ho fatto per meritare tutto questo?”. La stessa sorte era capitata due anni fa anei confronti della sua fragile sensibilità., il problema è che se un tempo andava combattuto e denunciato solo negli ambienti frequentati da bambini e giovani, oggi si diffonde anche tra piccoli uomini che, per sentirsi grandi, sfogano la loro frustrazione sui social o nei commenti sui siti. Fortunatamente, il tema è oggi sempre più sentito e diffuso e sono in tanti, anche in ambienti di grande risonanza come la musica e il calcio a fare opera di sensibilizzazione, magari raccontando anche la propria esperienza personale.scritto insieme al giornalista Francesco Ceniti) nel quale racconta la storia, parzialmente autobiografica, di Andrea, un bambino vittima di bullismo. “Un bullo ha qualcosa che manca dentro di sé. Spero che il libro sia di aiuto a chi cerca di violentare fisicamente o psicologicamente un’altra persona”, ha dichiarato il difensore bianconero in fase di presentazione.del 2017) e che, spesso, racconta nelle interviste di essere stato vittima di azioni vigliacche da parte di altri ragazzi quando era più giovane.Quello che ho subito per me è stata benzina creativa che mi ha permesso di fare tutto quello che più desideravo nella vita. So come ci si sente a essere perseguitati e vessati ogni giorno e voglio in ogni modo supportare e aiutare i ragazzi che stanno passando quello che io ho vissuto, perché se una volta erano le strade sbagliatePer questo è necessario, ora più che mai, dare il giusto valore a questa piaga e combatterla, perché le parole possono ferire più di ogni altra arma e i drammi della mente non possono più essere sottovalutati. E’ ora di evolvere di pari passo con il progresso, altrimenti ci estingueremo nella nostra ignoranza.