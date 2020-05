Il mondo del giornalismo sportivo perde un altro suo grande rappresentante. Si è spento all'età di 77 anni Claudio Ferretti, per circa mezzo secolo voce e volto della Rai, per cui ha raccontato soprattutto il ciclismo e il Giro d'Italia. Dopo gli esordi come radiocronista per "Tutto il Calcio minuto per minuto", in compagnia di altre celeberrime voci come Ameri, Ciotti, Bortoluzzi e Provenzali, si è dedicato principalmente alla grande passione di famiglia, il ciclismo - il padre raccontò la storica vittoria di Fausto Coppi nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro del '49 con l'indimenticabile frase Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi" -.



Dal 1998 al 2000 è il conduttore della trasmissione della Rai "Processo alla tappa", che commentava ogni giorno l'andamento del Giro d'Italia, con interviste ai corridori e spazio all'approfondimento.