A 75 anni ci ha lasciati uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Poch minuti fa infatti il Bayern Monaco ha annunciato la morte di Gerd Muller attraverso un tweet: "Il Bayern piange Gerd Müller. Oggi il mondo del Bayern è fermo. I campioni di record tedeschi e tutti i loro tifosi piangono Gerd Müller, morto domenica mattina presto all'età di 75 anni". L'account Twitter del club tedesco ha cambiato l'immagine del profilo mettendola in bianco e nero in segno di lutto. Dal 2008 era malato di demenza, e ultimamente aveva avuto ulteriori problemi a causa del Covid.



NUMERI E PALMARES - Campione del Mondo nel 1974 con la Germania, in nazionale ha totalizzato 68 gol in 62, 14 dei quali ai Mondiale. Bandiera del Bayern Monaco, nel suo palmarès anche 4 campionati tedeschi e 3 Champions League. Considerato uno degli attaccanti più forti di sempre, in carriera ha segnato 365 gol in Bundesliga.