Una terribile notizia ci coglie a Liverpool: Gustavo Giagnoni ci ha lasciati. Resterà per sempre nel cuore della gente del Toro per la straordinaria umanità ed il temperamento sanguigno. Grande uomo, grande allenatore. Il Torino FC si stringe commosso intorno alla sua famiglia. pic.twitter.com/H3M7J2JjnC — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 7 agosto 2018

Gustavo Giagnoni è morto. Nella notte, a 85 anni, si è spento l'ex difensore (con le maglie di Olbia, Reggiana e Mantova) e tecnico. Sulle panchine di Mantova, Torino, Milan, Bologna, Roma, Pescara, Udinese, Perugia, Cagliari, Palermo e Cremonese. L'allenatore col colbacco riportò il Toro in testa alla classifica della Serie A 22 anni dopo la tragedia di Superga. Dopo un derby venne alle mani con Causio e prese un mese di squalifica per aver attaccato gli arbitri che secondo lui favorivano la Juventus, poi campione d'Italia per un solo punto nella stagione 1971/1972. Quando venne annullato un gol regolare ad Agroppi in Sampdoria-Torino.