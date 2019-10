Industria e calcio italiani in lutto: è morto all'età di 76 anni Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei e proprietario del Sassuolo. L'imprenditore e chimico italiano, ex presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, si è spento nella serata a Milano: era malato da tempo.



Nato il 18 maggio 1943 a Cisano Bergamasco, Squinzi si è laureato in Chimica industrale nel 1969 e nel 1970 ha fondato insieme al padre la Mapei Snc, divenuta sei anni dopo Spa e della quale ha assunto prima il ruolo di Direttore generale e poi di Amministratore unico. Nel 1997 Giorgio Squinzi è stato eletto Presidente della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, carica alla quale è stato riconfermato nel 2005. Nel 2006 è stato nominato Vicepresidente della Confederazione delle Industrie Chimiche Europee. Nel 2008 ha ricoperto la carica di Vicepresidente di Assolombarda e di Membro del Consiglio Direttivo di Assopiastrelle. Dal 2012 al 2016 ha ricoperto l'incarico di presidente di Confindustra. Squinzi era sposato dal 1970 con Adriana Spazzoli: dalla loro unione sono nati due figli, Marco (44 anni) e Veronica (43 anni). Appassionato di sport e calcioe tifoso del Milan, dal 2002 era proprietario del Sassuolo.