E' morto Kurt Hamrin, ex bandiera della Fiorentina

Lutto nel mondo del calcio: a 89 anni è scomparso Kurt Hamrin. Ex attaccante svedese tra gli Anni '50 e '70, ha giocato anche 16 stagioni in Italia con Juventus, Padova, Fiorentina, Milan, Napoli. In particolare è stato una grande bandiera viola, dove dal 1958 al 1967 ha totalizzato quasi 400 presenze con 208 gol. E' il nono miglior marcatore di sempre in Serie A, con 191 reti, una media di 0,48 a partita. Non solo: con 400 presenze è il settimo calciatore non italiano di sempre ad aver giocato di più nel nostro campionato.



IL PALMARES DI HAMRIN - Nel '58 è diventato Campione del Mondo in casa con la Svezia candidandosi al Pallone d'Oro, in Italia era soprannominato Uccellino per la sua eleganza. Era un'ala destra di fantasia e visione di gioco. Dribblava e volava sulla fascia, un talento ambidestro che quando era in giornata non lo prendevi mai. In bacheca, oltre al Mondiale, anche uno scudetto e una Coppa dei Campioni con il Milan, due Coppe Italia con la Fiorentina, due Coppe delle Coppe (una in rossonero e l'altra in viola), e una Coppa Mitropa con la Fiorentina.



DOPO IL RITIRO - In Italia ha avuto anche una breve parentesi da allenatore della Pro Vercelli in Serie C: tre mesi a cavallo tra il 1971 e il 1972, all'inizio del nuovo anno venne esonerato per i risultati negativi. Hamrin viveva a Coverciano dove ha insegnato calcio ai Pulcini della Settignanese, fino al 2008 è stato anche scout del Milan in Toscana. Dopo il ritiro da giocatore provò a inserirsi nel mercato del commercio, importando ed esportando oggetti di ceramica tra la Svezia e l'Italia; attività successivamente abbandonata.