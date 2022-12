Roberto Boggi, ex arbitro internazionale, è morto ieri a Salerno, all'età di 67 anni. Debuttò in B nel 1988 e due anni dopo in Serie A; nel 1990 gli venne assegnato il Premio "Giorgio Bernardi" (in qualità di miglior giovane arbitro debuttante in A).



INTERNAZIONALE - Nel 1996 divenne internazionale, fino al 1999 quando chiuse la carriera. In totale, ha arbitrato 119 gare in Serie A.