Sergio Marchionne è morto a Zurigo, dove da alcune settimane era ricoverato, e da alcuni giorni si trovava in coma irreversibile. Il manager, per 14 anni amministratore delegato di Fiat-Chrysler, aveva compiuto 66 anni lo scorso 17 giugno.



Marchionne, dopo l’intervento alla spalla subito il 28 giugno, aveva avuto complicazioni inattese e gravissime, che lo avevano costretto in uno stato di coma irreversibile a partire da venerdì.

Al suo posto, in Fiat-Chrysler è subentrato come amministratore delegato il britannico Mike Manley, mentre la carica in Ferrari è passata a carica a Louis Carey Camilleri, con John Elkann presidente di entrambe le aziende.





Marchionne nasce a Chieti il 17 giugno 1952. Il padre, maresciallo dei Carabinieri, si trasferisce in Canada dopo la pensione per cominciare una nuova vita. La madre (Maria Zuccon) era di origini dalmate. Prende tre lauree (in Filosofia, Economia e Giurisprudenza) più un master in Business Administration. Nel 1985 diventa dottore commercialista, poi procuratore legale e avvocato. Nel 2002 passa alla guida della ginevrina Sgs, colosso dei sistemi di certificazione che vede fra gli azionisti di controllo la famiglia Agnelli ed è in Svizzera che Marchionne si costruisce una rete di relazioni che contano.



Marchionne ottiene la carica di amministratore delegato di Fiat nel 2004, a pochi giorni dalla morte di Umberto Agnelli, il primo a credere in lui tanto da cooptarlo in Consiglio di amministrazione. Marchionne, in giacca e cravatta come non avvenne poi praticamente mai, si presenta alla stampa insieme al nuovo vertice del gruppo Fiat: il presidente Luca Cordero di Montezemolo e il vicepresidente John Elkann, all'epoca 28enne. L'azienda era sull'orlo del fallimento.



Negli anni seguenti, grazie all'ottimo andamento delle vendite sul mercato europeo e il boom delle immatricolazioni in Brasile, la Fiat nella seconda parte del decennio 2000-2010 fa segnare una notevole ripresa in termini di redditività e di risultati di bilancio. Grazie a questi dati arriva una svolta epocale: l'acquisizione dell'americana Chrysler, fallita nella crisi del 2008. Il 20 gennaio 2009 la Fiat annuncia un accordo con l'amministrazione Obama per entrare nel capitale di Chrysler.



Nell'aprile del 2010 Fiat disdice il contratto nazionale, poi esce da Confindustria e chiede una serie di concessioni ai sindacati come condizione per investire a Pomigliano nella produzione della nuova Panda. La maggior parte delle sigle sindacali accetta l'accordo, mentre la Fiom è contraria. In due successivi referendum, prima a Pomigliano e poi a Mirafiori, gli operai dicono sì all'intesa a larga maggioranza.

Nel 2014 prende il timone anche della Ferrari guidata da oltre 20 anni da Montezemolo.