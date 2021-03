La leggenda del pugilato Marvin Hagler, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, è morto all'età di 66 anni. In un post sulla pagina Facebook del pugile, la moglie Kay G. Hagler ha annunciato che suo marito è morto nella casa di famiglia nel New Hampshire.



"Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire", ha scritto. "La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile", conclude il post.





Di seguito un combattimento entrato di diritto nella storia del pugilato: Hagler vs Leonard.