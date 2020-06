È morto Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo. Sul sito della band spagnola si legge il messaggio della famiglia: "La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell'agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l'equipe medica e tutto il personale dell'Osedale de la Vall di Hébron, l'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile". Dones aveva 53 anni e nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro al colon. Fra i successi dei Jarabe de palo, che hanno pubblicato 12 album, ricordiamo le hit La flaca e Depende.