E' morto Roberto Cavalli, noto stilista fiorentino e tifoso viola

Questo pomeriggio. Lascia sei figli, tra i quali il piccolo Giorgio, venuto al mondo grazia alla sua unione con Sandra Bergman. Il nome del piccolo è evocativo, in ricordo del padre, Giorgio, trucidato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Grande tifoso dellae in passato vicino a diventare anche proprietario della società viola.Nel 2017, Cavalli era stato addirittura querelato dagli allora proprietari della società gigliata, Diego e Andrea Della Valle, per alcune pesanti dichiarazioni rivolte allo stato maggiore viola. Volle tornare sulla vicenda a Radio Blu:

“La querela? Mi ha un po’ innervosito, anche se i miei figli, che sono i giudici dei miei pensieri e più seri di me, mi hanno detto: ‘Babbo non dovevi esporti, hai fatto male’. Quindi, non dico che me l’aspettassi ma tutto liscio non poteva passare. Ora sto alla finestra, cerco ogni mezz’ora di aggiornarmi. E vedo passare di tutto. Se poi non è vero e non venderanno nessuno meglio così. Cominciamo a sognare, perché ho detto che la passione è morta ma in realtà la passione non muore mai, continuo a sognare. Però da qui in avanti non scrivete più: Comprala te. Non posso comprare la Fiorentina. Ho chiuso la mia ditta, non lavoro più da 3-4 anni perché le cose non mi andavano bene. Ieri ho chiamato mia moglie, che ha mantenuto tanti rapporti importanti con grandi e ricchissimi personaggi, le ho detto: “Dammi una mano, vorrei tanto aiutare i tifosi viola”. Lei ha risposto: “Sarà difficile, più facile possa trovare qualcuno attraverso degli arabi”. Ma non ne sarei felice sinceramente“.