Il mondo del cinema piange Sean Connery. All'età di 90 anni, si è spento uno degli attori più riconosciuti a livello internazionale, straordinario interprete soprattutto del personaggio di James Bond dal 1962 al 1983. Vincitore di un Oscar come miglior interprete non protagonista per il suo ruolo in The Untouchables, ha lavorato anche per registi come Sidney Lumet e Alfred Hitchcock e prestato il proprio volto in altre pellicole di enorme successo come Il nome della rosa, Caccia a Ottobre Rosso e Highlander-L'ultimo immortale.



Grande appassionato di calcio e tifoso dei Glasgow Rangers, Sean Connery si era ritirato dalle scene nel 2003.