E' Nigeria-Costa d'Avorio la finale di Coppa d'Africa: quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà Nigeria-Costa d’Avorio la finale della Coppa d’Africa 2024. La partita che concluderà l’edizione numero 34 verrà disputata domenica 11 febbraio, a partire dalle 21 ora italiana, allo stadio olimpico Alassane Ouattara di Abidjan. La partita sarà visibile in diretta ed in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terreste) ed in streaming sul sito sportitalia.com.



NEL SEGNO DI OSI - La Nigeria, guidata dal centravanti del Napoli Victor Osimhen ma trascinata nel corso della competizione anche dall’atalantino Ademola Lookman e nella quale milita pure il milanista Samuel Chukwueze, si è conquistata l’accesso ad una finale che non raggiungeva dal 2013 (vittoria di misura sul Burkina Faso) grazie alla vittoria dopo i calci di rigore contro il Sudafrica. Avanti di un gol grazie al calcio di rigore portato a casa dal giocatore del Napoli e trasformato da Troost-Ekong, la Nigeria si è vista annullare dal VAR la rete del possibile 2-0 proprio di Osimhen e al contempo si è visto decretare contro un calcio di rigore, realizzato da Mokoena. Il match è proseguito ai tempi supplementari e, stante la parità, è stata decisiva la serie dal dischetto: fatali al Sudafrica gli errori di Mokoena e di Makgopa. La Nigeria ha conquistato nella sua storia tre edizioni di Coppa d’Africa e va a caccia della quarta per agguantare il Ghana nell’albo d’oro.



CAMMINO INCREDIBILE - L’ultimo ostacolo verso la gloria per le Super Eagles sarà la nazionale padrona di casa, la Costa d’Avorio, che dopo un cammino incredibile e il clamoroso licenziamento dell’ex ct Gasset dopo la sconfitta per 4-0 incassata nell’ultima partita della fase a gironi contro la Guinea Equatoriale, si ritrova in finale. Gli Elefanti sono infatti riusciti a strappare ugualmente il pass per gli ottavi di finale come una delle migliori terze e da quel momento in avanti non si sono fermati più: prima la vittoria sui campioni in carica del Senegal, raggiunti all’86° dal rigore di Franck Kessie e poi superati ai calci di rigore, poi l’altrettanto assurdo epilogo del quarto di finale contro il Mali - pareggio al 90° di Adingra e gol della vittoria al 122° di Diakité - ed infine il successo per 1-0 in semifinale sulla Repubblica Democratica del Congo grazie al gol di Sebastien Haller.



La Costa d’Avorio ha portato a casa la Coppa d’Africa in due occasioni, nel 1992 e nel 2012, in entrambi i casi dopo i calci di rigore e contro il Ghana.