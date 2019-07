Tante volte ci siamo chiesti quale sarebbe il valore nel calciomercato odierno di stelle del passato come Ronaldo, Maradona, Platini, Van Basten e non solo. Le cifre pagate per i top player negli ultimi anni sono molto distanti rispetto ai valori espressi a fine anni ’90 e inizio 2000. Il passaggio dalla lira all’euro ha contribuito a rivoluzionare valutazioni e costi, ma non è l’unico elemento ad essere cambiato. Il contesto economico odierno è molto diverso, così come popolarità e diffusione globale del calcio.



IL PIU' CARO - Playratings, portale italiano specializzato nel calcolare il valore dei calciatori secondo criteri che tengono conto anche della popolarità e di altri fattori, ha rivalutato gli acquisti del calciomercato tenendo conto di inflazione e contesto economico moderno. Ne è uscita fuori una graduatoria del tutto diversa, con i 222 milioni di euro pagati dal PSG per Neymar nettamente superati. Al primo posto il trasferimento di Ronaldo, il Fenomeno, dal Barcellona all’Inter nel 1997. Moratti all’epoca lo pagò 48 miliardi di lire, che oggi equivarrebbero a 433 milioni di euro. Si, quattrocentotrentatre milioni, 211 in più rispetto ai 222 di Neymar.



LA TOP 5 - Al secondo posto Diego Armando Maradona, portato da Corrado Ferlaino al Napoli luglio del 1984, 35 anni fa. Gli azzurri prelevarono il Pibe de Oro dal Barcellona per 13,5 miliardi di lire, pari a 346 milioni di euro odierni. Chiudono il podio a pari merito Michel Platini, dalla Juve al Saint-Etienne, e Christian Vieri, dall’Atletico Madrid alla Lazio di Cragnotti, trasferimenti che oggi sarebbero da 334 milioni di euro. In quarta posizione si piazza Marco Van Basten, dall’Ajax al Milan per 328 milioni di euro, quinto invece Gabriel Omar Batistuta, passato dalla Fiorentina alla Roma nell’estate del 2000 per una cifra che ad oggi equivarrebbe a 281 milioni di euro.