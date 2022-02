Prima l'infortunio, poi la rottura con la storica fidanzata Benedetta: è tempo di grandi cambiamenti per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus sta portando avanti il proprio percorso di riabilitazione, ma non è per niente fermo dal punto di vista sentimentale.



Anzi, il gossip impazza in seguito ai tanti like e messaggi lasciati dall'ex-viola alla bellissima modella italiana Lucia Bramani, una delle protagoniste della Milano Fashion Week e che, secondo i pettegolezzi, avrebbe rubato il cuore di Chiesa. Che sia nato un nuovo amore? Lo dirà solo il tempo, per ora ecco le foto della bellissima Lucia nella nostra gallery.