In attesa della finale dei playoff contro il Cagliari in casa Bari si ragiona anche sull'eventuale cessione del club in caso di promozione in Serie A. La famiglia De Laurentiis infatti, come da norme federali, non può tenere il Napoli e il Bari in massima serie e dovrebbe passare la mano con la squadra pugliese maggiormente indiziata alla cessione. Come ripota La Gazzetta dello Sport i De Laurentiis non si faranno trovare impreparati con diverse opzioni sul tavolo: da una parte un fondo statunitense o saudita, dall'altra la possibilità di cedere a Molino Casillo, attuale sponsor della squadra, la società. La cifra richiesta sarà attorno ai 100 milioni di euro.