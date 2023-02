Alessandro Bocci, firma sportiva del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze prefigurando un interessante scenario che riguarda il futuro della Juventus: "Juventus squalificata dalla UEFA ma vincente in Coppa Italia contro la Fiorentina? Ho chiesto alla Lega Calcio. Mi hanno detto che in quel caso in Europa League ci andrebbe la Viola. Il ragionamento è quello di aver escluso il premio e che quindi è giusto che nella competizione ci arrivi non una squadra dal campionato ma direttamente dalla Coppa Italia"