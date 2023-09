Martedì sera, a San Siro, l’Italia se la vedrà con l’Ucraina in una sfida da vincere a tutti i costi per rimettersi in sella alla qualificazione per gli Europei 2024. Con i tre punti, la squadra di Spalletti appaierebbe quella di Mudryk e compagni e rifiaterebbe. Ma se ciò non avvenisse?



SPAREGGI - Nel peggiore dei casi, l’Italia vedrebbe scappare gli ucraini e si ritroverebbe terza, o addirittura, un quarta nel girone, vista anche la presenza della Macedonia. Con i primi due spot sfumati, la Nazionale a quel punto sarebbe costretta all'impegno dei play-off a marzo. Niente eliminazione dunque, grazie alla vittoria nel proprio girone di Nations League. Una seconda chance che gli azzurri sperano di non doversi giocare.



LE DATE - I play-off di marzo daranno gli ultimi 3 pass alle ultime 12 squadre che se li contenderanno. Ad accedervi automaticamente sono le 4 vincitrici di ogni girone delle leghe A, B e C della Nations League 2022-2023. Le squadre saranno divise in tre gironi da quattro, con partita secca in semifinale il 21 marzo 2024 e finale tre giorni dopo.