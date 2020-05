È sempre derby d'Italia. Sul campo la Juventus ha avuto la meglio, sul mercato il destino dello scontro è ancora tutto da scrivere. Diversi gli obiettivi condivisi, per i quali non molleranno la presa, dalla difesa al centrocampo.



DIFESA – Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli obiettivi condivisi sono due esterni difensivi: Emerson Palmieri del Chelsea e Hakimi, che in estate tornerà al Real Madrid, solo di passaggio, con addosso il cartello vendesi pari a 50 milioni di euro.



CENTROCAMPO – Sarà il tormentone estivo. Sandro Tonali a su di sé gli occhi di entrambe le squadre protagoniste del derby d’Italia. L’Inter vuole impostare un’operazione alla Barella, ovvero un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro, ma la Juve non cede un centimetro e viaggia alla stessa andatura dei rivali.