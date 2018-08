La Gazzetta dello Sport spiega perché potrebbe essere ancora Juventus-Napoli lo scontro per lo scudetto: "Non è uno scherzo passare dal calcio scientifico di Sarri a quello più «libero» di Ancelotti, almeno per chi ha masticato a lungo schemi e situazioni tattiche. S’è visto nelle prime due uscite. Il Napoli, pur senza stravolgimenti, va comunque ridisegnato o almeno riprogrammato. Questo potrebbe concedere un vantaggio iniziale ai bianconeri. La sfida diretta arriverà presto, 7a giornata, a Torino. La Juve sembra più forte, ha almeno due titolari per ruolo (il Napoli no), è abituata a lavorare su più fronti (cosa che Sarri soffriva), non sembra mai appagata, ha CR7, e spesso Allegri «incartava» Sarri. Ma Ancelotti ha già portato serenità: se riuscisse a combinare la sua filosofia con i meccanismi sarriani, potrebbe essere ancora Juve-Napoli"