Non solo la lunga corsa per il Pallone d'Oro, dove Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, sfiderà l'ex compagno del Real Madrid Luka Modric, vice campione del mondo con la Croazia. No, c'è anche un'altra sfida, che va oltre il campo, oltre ai calciatori: riguarda i dirigenti, con Beppe Marotta, amministratore delegato bianconero, in prima linea.



SFIDA AL REAL - Premiato due volta di fila, a Milano, come manager dell'anno, Marotta è atteso nella giornata di lunedì proprio a Madrid per conoscere il verdetto per il premio al miglior manager d'Europa. E chi sfiderà? Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il premio, che viene assegnato dal World Football Summit, arrivato alla sua quarta edizione, Marotta se lo contenderà con Ferran Soriano, direttore esecutivo del Manchester City, e José Angel Sanchez, il braccio destro di Florentino Perez al Real Madrid.



IL FAVORITO - Dopo una scrematura lunghissima (si era partiti da 120 candidati provenienti da 23 nazioni), è corsa a 3. L'ex Sampdoria è certo di finire sul podio, ma la crescita della Juventus può fare la differenza agli occhi di chi ha votato. Il favorito? Il padrone di casa, Sanchez, collega e "rivale" del Real Madrid, che in Champions sembra essere diventata una bestia nera per la Vecchia Signora. Riuscirà Marotta a prendersi una piccola rivincita?