Nuovo appuntamento con la diretta di Calciomercato.com: un'ora e mezza in compagnia di Federico Targetti e dei suoi ospiti per commentare le notizie più fresche. Avremo modo di parlare ampiamente delle big del nostro campionato, Milan, Inter e Juve, con grandi ospiti e i nostri collaboratori interni ed esterni.

Non mancherà uno spazio dedicato alla Roma, autentica regina di queste prime settimane di trattative nel vivo, e all'Atalanta, dopo il cambio alla guida fra Sartori e D'Amico.



E poi il mercato, con le ultime dalla nostra redazione che sarà pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Questo e molto altro in diretta con noi, dalle 19:30 alle 21 sui nostri canali. Dite la vostra nei commenti!