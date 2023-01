. In Arabia si capiva fin dall’inizio che ne avrebbe presi 4, invece ne ha presi solo 3, ma c’è da ringraziare il Padre Eterno. Il momento no della squadra di Pioli è sotto gli occhi di tutti, e in diversi sostengono che dipenda solo da un calo psicofisico.sono depressi o spompati per via del Mondiale, i difensori accumulano errori assurdi, davanti ci si affida solo al divo... Ma la prestazione contro l’Inter è stata troppo povera, troppo decadente, non può bastare un’analisi del genere. Ecco perché ci siamo chiesti se oltre ai fattori fisici e mentali, siano da prendere in considerazione anche alcune questioni legate all’organizzazione in campo. Del resto questi aspetti sono interconnessi.Anche se l’origine di questa mini-crisi è da rintracciare probabilmente nel finale di Milan-Roma, partiamo dal. In questo caso è semplice: trasferta di Lecce prima del volo per Riyad, guasto tecnico: pochi metri di passaggio senza pressione e palla regalata a Di Francesco. Purtroppo capita.Se poi nella stessa azione il terzinofa autogol su un cross ampiamente leggibile, ecco che viene normale parlare di atteggiamento sbagliato. Un clima di sufficienza e leggerezza. Due indizi non fanno ancora una prova? Be’, basta continuare a guardare il primo tempo di questa partita per trovare il terzo, il quarto ecc… Pessimo avvicinamento alla Supercoppa.Reazione di Pioli: Kalulu in panchina a Riyad. Risultato:. Ad esempio anche lui perde un pallone sanguinoso in costruzione.Qui Tomori, regalando palla a Dimarco che sopraggiunge da fuori inquadratura al limite dell’area, genera una situazione ancora più pericolosa di quella di Lecce, che in fin dei conti si poteva anche gestire. E in questo caso contro l’Inter, l’errore è sì dovuto a una, ma nasce anche da una cattiva reazione organizzativa ai problemi posti dalla pressione dell’Inter alla costruzione del Milan. La squadra di Pioli o la buttava sopra per Giroud e Leao (dove il più delle volte i centrali nerazzurri avevano buon gioco sulle palle alte) oppure cadeva in aporia, e balbettava un accenno di costruzione dal basso, con Kjaer e Tomori sempre infastiditi dalle due punte di Inzaghi, e il centrocampo sempre po’ troppo distante o vuoto, e comunque braccato dalle preventive di Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. SPrima di entrare nel cuore di questa differenza, mi preme farvi notare, en passant, un dettaglio su una palla inattiva, dato che dopo Milan-Roma se ne parla tanto. I rossoneri soffrono corner e calci piazzati per stessa ammissione di Pioli, e il gol diè stata solo l’ultima conferma. Ecco,Questo è il corner della parata di Tatarusanu sulla pericolosa girata di Dzeko.Non sono state le marcature su corner, tuttavia, il principale problema del Milan contro l’Inter. La squadra di Pioli ha sofferto la: c’era un’inferiorità numerica sistematica a centrocampo, che diventava presto anche qualitativa. Sommate la qualità di Calha, Mkhitaryan, Dzeko e Barella e capirete le difficoltà di, lasciati spesso troppo soli in mezzo al campo.Era a partire da questo ‘controllo del centro’ che l’Inter sviluppava i suoi attacchi.Il Milan sembra affetto da una patologia della fase difensiva: il ‘’. Che a rifletterci bene equivale al ‘’ nella fase offensiva, quando i rossoneri non funzionano di collettivo. In entrambi i casi manca l’effetto squadra, un fattore che ha pesato nella Supercoppa e che il Milan deve ritrovare al più presto per rimettersi in carreggiata. A tal proposito può essere utile notare che nell’azione del primo gol dell’Inter non c’è solo(di molti altri errorini si potrebbe parlare…). C’è anche e forse soprattutto un problema ‘a monte’:Guardate questo mancato aiuto del portoghese cosa produce in mezzo.Alle volte però, chiedendo marcature a uomo un tantino estreme ai suoi ragazzi, come nel caso del secondo gol dell’Inter. Ok la dormita complessiva sulla punizione calciata da Bastoni,? Già fa una partita in inferiorità numerica in mezzo al campo, se poi deve anche assorbire gli inserimenti della seconda punta, allora ciao.