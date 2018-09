In queste prime tre giornate di campionato il Torino ha dimostrato di essere una squadra poliedrica, in grado di giocare con più moduli anche se, per il momento, è rimasta la costante della difesa a tre.



Nelle prime due giornate Walter Mazzarri ha schierato la propria squadra con il 3-5-2, o meglio il 3-5-1-1 considerato che Iago Falque agiva più che altro alle spalle di Andrea Belotti, ma nel corso della partita contro l'Inter, con l'ingresso in campo dell'ormai ex Adem Ljajic, la squadra è passata al 3-4-3. Contro la Spal, invece, il modulo iniziale scelto dal tecnico granata è stato il 3-4-1-2 con Soriano trequartista dietro le due punte.