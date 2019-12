Una doppia notizia positiva è arrivata ieri a Parma per ile per Stefano. La prima, ovviamente, è la conquista dei tre punti che mancavano dal 31 ottobre conto la Spal. La seconda è che, oltre all'ormai certezza, autore del gol vittoria e giocatore più prolifico della rosa rossonera, anche l'altro esterno difensivo,è finalmente tornato a livelli ottimalicapace di percorrere chilometri senza sosta in fascia, di reggere l'urto con giocatori rapidi e imprevedibili come Gervinho e, all'occasione, anche di sganciarsi e spingere in fase offensiva., anche più dello stesso Theo Hernandez, bravo e fortunato a tramutare in oro il rimpallo che ha poi portato al gol vittoria.