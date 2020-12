Zero a zero, match in equilibrio. Il pallone ti arriva, sei solo, con la porta vuota alle tue spalle: è l'occasione per sbloccarla con un gol facile facile, magari con una finezza. Un colpo di tacco, per mandare in delirio i tifosi da casa. Tutto facile, troppo. O forse no? Alvaro Morata ci ha provato e ha sbagliato clamorosamente: dopo la parata di Gollini su Ronaldo, lo spagnolo si è ritrovato sui piedi l'occasione più ghiotta, mandandola però malamente a lato della porta. E allora i tifosi non sono andati in delirio, ma si sono scatenati sul web: chi infuriato, chi divertito per un errore che ha dell'incredibile ed è totalmente inatteso, da un giocatore che ha avuto un rendimento altissimo nella prima parte della stagione.