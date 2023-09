Gennaro Gattuso riparte da Marsiglia. Il club francese, in piena crisi dopo un inizio di stagione contraddistinto dall’estromissione dalla Champions League per mano del Panathinaikos e dal recente 0-4 sul campo del Paris Saint-Germain, successivo alle tormentate dimissioni di Marcelino Toral, ha annunciato ufficialmente la firma del contratto fino a giugno - con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione - del tecnico italiano, che torna su una panchina a distanza di 8 mesi dall’addio al Valencia, sua ultima esperienza alla guida di una squadra.







L’Olympique de Marseille annonce la signature de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023