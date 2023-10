Una notte davvero paradossale quella vissuta dal Milan al Signal Iduna Park. I rossoneri reggono l’urto del Borussia Dortmund, creano più occasioni nitide da gol rispetto agli avversari ed escono con un pari che alla vigilia poteva essere considerato un risultato positivo. Ma i ragazzi di Stefano Pioli lasciano la Germania con un carico di rimpianti: il bicchiere è mezzo vuoto.



RECORD NEGATIVO - Mai nella sua storia il Milan aveva chiuso 4 partite in Champions League senza riuscire a segnare la miseria di un gol. E pensare che nelle prime due partite di questa stagione contro Newcastle e Borussia Dortmund i rossoneri hanno calciato in porta per 39 volte. Pioli vuole vedere il lato positivo di una squadra che crea tanto ma la classifica di Champions League racconta quanto saranno complesse le prossime due partite per il discorso qualificazione.



OKAFOR CHIAMA- Se Giroud arranca, Okafor reclama spazio. Il nazionale svizzero viene da un momento di forma straordinario e ora potrebbe trovare più spazio rispetto all’inizio di stagione. Noah non può essere la panacea al mal di attacco del Milan ma può sicuramente diventare una buona soluzione, Pioli ci pensa.