C'è una riga, in questo 2020, che squarcia a metà un anno decisamente maledetto. Un segno marcato, inciso nel calendario: è quello del primo lockdown, molto più simile ad una gomma per cancellare che a uno specchio.. Un'armonia che, dalle parti di Formello, sembra essere scomparsa.Perché se fino a maggio il sogno, accarezzato con reale fiducia, era quello dello scudetto, il campo ha poi raccontato di una squadra letteralmente crollata in estate. Fino allo stop, Immobile e soci avevano collezionato 21 risultati utili consecutivi;: nel 2016-2017 e nel 2018-2019 furono 22 punti, nel 2017-2018 addirittura 31, l'anno scorso 24. Differenze notevoli, che non spiegano in toto il momento della Lazio.. La conferma è la sfida del Vigorito, preparata perfettamente dal fratello Pippo. La certezza, a oggi, si chiama Ciro Immobile, (quasi) sempre in gol. Manca, però, il ricco apporto di Milinkovic e soprattutto di Luis Alberto, apparso stanco e decisamente lontano dai numeri dell'anno scorso.. C'è di più: in campo europeo - pur non senza rischi e brividi - la Lazio ha fatto il suo, qualificandosi agli ottavi di finale dove sfiderà il Bayern.. L'ultimo mercato è stato il più povero dal 2014-2015, naturale effetto della crisi economica generata dalla pandemia. Ma i soldi della Champions, quanto mai vitali, non sono stati investiti come ci si attendeva:. Il resto sono colpi low-cost che non hanno alzato la qualità della rosa. Inzaghi chiedeva un difensore di livello: è tornato Hoedt a prezzo di saldo, ma sin qui è stato utile solo come tappabuchi....