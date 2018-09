Marco Giampaolo ha scritto una pagina nel libro della storia della Sampdoria. Anzi, due pagine perchè il successo dei blucerchiati sul Frosinone non coincide solo con la 700° vittoria in Serie A della società di Corte Lambruschini, ma anche con la miglior prestazione in trasferta della storia della Samp.



La 'manita' rifilata al Frosinone è la vittoria esterna più larga di sempre per il Doria. Mai i blucerchiati avevano vinto con oltre 4 gol di scarto lontano dal Ferraris. Il successo più rotondo sino ad oggi era quello della stagione 1982-1983, 0-4 all'Udinese in Friuli, con show di Trevor Francis autore di una splendida tripletta. Il 'pokerissimo' i blucerchiati lo avevano centrato in ben 3 gare, sempre con lo stesso punteggio: 1-5 con il Vicenza nel 1946/1947, 1-5 a Bergamo (avversaria l'Atalanta) nella stagione successiva, e per finire 1-5 affrontando il Catania nel 1964 con doppietta di Barison.



Altre goleade? Il primato per il maggior numero di reti segnate dal Doria in trasferta spetta alla Sampdoria del 1949-1950: grande protagonista Bassetto, autore di un poker. Da ricordare anche i sei gol fatti al Padova nel settembre 1956. Finì 2-6 per i genovesi, fu uno show di Ocwirk e Tortul. Entrambi realizzarono una doppietta.