Un dato parziale, ma non per questo meno interessante e motivo di riflessione. Nell'analisi sui giocatori schierati nella prima giornata di campionato condotta dal collega de La Stampa Roberto Condio, emerge in maniera chiara come l'esterofilia continui ad essere un tema dominante del campionato di Serie A. Se la scorsa stagione era stata in controtendenza rispetto a quelle precedenti, con una decrescita dal 57,4% al 54,9%, il primo turno del nuovo torneo ha invece smentito gli ottimisti, chi vedeva il primo segnale di una voglia di puntare di nuovo sul made in Italy.



Cristiano Ronaldo ha capeggiato la schiera di 134 giocatori stranieri utilizzati nel week-end, contro i soli 90 italiani: un complessivo 59,8%, il 59,4% limitatamente ai titolari. 43 nazionalità diverse rappresentate, col Brasile che primeggia in questa graduatoria con 14 calciatori. Il Napoli è la squadra che si è avvalsa più di tutte nel suo primo impegno stagionale degli stranieri, 13 su 14, seguito dall'Inter (12), Juve e Udinese (11), Bologna, Lazio e Roma (10). Una statistica destinata magari a mutare, ma non in maniera così drastica, considerando che dall'ultima finestra di calciomercato è arrivato il 40% di acquisti in più dall'estero rispetto allo scorso anno, per quanto concerne le 17 squadre di A confermate.



Portatrice di questo cambiamento è la Juventus campione d'Italia, una volta principale serbatoio della Nazionale, oggi diventata più internazionale per puntare al grande obiettivo della Champions League (con 10 titolari stranierio su 11 schierati in due occasioni della scorsa Serie A).