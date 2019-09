Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile da oggi per PS4, Xbox One e PC Steam in versione fisica e digitale.





KONAMI, dopo aver svelato all’E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l’Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e di altre squadre non europee.





eFootball PES 2020 è l’unico videogioco di calcio in cui è possibile giocare con la Juventus, la squadra campione in carica della Serie A. Il nuovo capitolo della saga calcistica di Konami include, in esclusiva, anche le divise ufficiali della squadra bianconera e l’Allianz Stadium e gli stadi del Bayern Monaco (Allianz Arena) e del Barcellona (Camp Nou) che sono disponibili, quest’anno, solo in eFootball PES 2020.





KONAMI è orgogliosa della presenza di Lionel Messi (Barcellona), Miralem Pjanic (Juventus), Serge Gnabry (Bayern Monaco) e Scott McTominay (Manchester United) sull’immagine di copertina dell’Edizione Standard di eFootball PES 2020.





I giocatori potranno scegliere di acquistare anche la versione digitale Legend Edition, che avrà al suo interno l’icona brasiliana Ronaldinho. I contenuti esclusivi di gioco esclusivi di questa edizione includono la versione scansionata in 3D, del 2019, del celebre campione brasiliano e utilizzabile per sempre, Messi in prestito 10 partite myClub, degli Agenti Premium e rinnovi di contratto per 3 calciatori.





Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “È stato un anno eccezionale per il team di PES. Abbiamo un prodotto incredibile da offrire agli appassionati, supportato pubblicamente dai più importanti club al mondo, non potremmo essere maggiormente felici.”





“eFootball PES 2020 è l’unico videogioco di calcio che include la Juventus, l’Allianz Stadium, l’Allianz Arena e il Camp Nou. Abbiamo rafforzato anche la presenza dei più famosi team e campionati dell’America Latina, della Russia e della Turchia.”





Le novità di eFootball PES 2020:



Finesse Dribble – grazie alla collaborazione con il leggendario centrocampista Andrés Iniesta, il gioco include una nuova tecnica dinamica di dribbling che, utilizzando la levetta destra del controller, riproduce al meglio l’innata capacità di questo celebre campione spagnolo di penetrare nelle difese più chiuse.



Master League – la celebre modalità di PES è stata rinnovata grazie a un nuovo sistema potenziato di gestione dei dialoghi e dei trasferimenti e alla presenza di allenatori leggendari come Zico, Cruyff e Maradona. Sarà inoltre possibile personalizzare le sembianze dell’allenatore e degli sponsor con un maggior grado di libertà. La Master League, la modalità preferita dai fan di PES, non è mai stata così avvincente e realistica!



Matchday – Questa nuovissima modalità permetterà ai giocatori di selezionare per quale squadra schierarsi e di partecipare insieme, in eventi settimanali, ai maggiori eventi calcistici contribuendo alla vittoria per il proprio team. Al termine di ogni settimana I migliori giocatori dei due schieramenti verranno scelti per rappresentare la loro squadra nella sfida decisiva che verrà trasmessa in diretta.



Visuali di gioco migliorate – eFootball PES 2020 dispone di un motore grafico migliorato che permette di avere filmati, replay e modelli dei giocatori più realistici. È disponibile un nuovo modello di telecamera che riproduce alla perfezione le visuali delle vere partite di calcio trasmesse in televisione.



Le più grandi licenze ufficiali – eFootball PES 2020 include ora più di 10.000 calciatori e oltre 400 squadre tra cui il Manchester United, il Bayern Monaco e, in esclusiva, la Juventus.



Novità aggiuntive – Meccaniche di gioco migliorate, maggiore accuratezza e sensibilità nei calci da fermo e in movimento, difese più realistiche e possibilità di fare dei falli intenzionali da ultimo uomo, un nuovo sistema adattivo che replica la personalità dei giocatori nel rettangolo di gioco e molto altro ancora.



EURO 2020 DLC – Nel secondo trimestre del 2020 verrà reso disponibile un contenuto scaricabile gratuito dedicato al torneo UEFA EURO 2020, maggiori informazioni verranno presto rilasciate