Gli abitanti della Terra appartenenti al regno animale sono i soli a non aver subito i danni provocati dal. Probabilmente possiedono gli anticorpi necessari per resistere oppure è lo stesso virus che li ha lasciati in pace perché, a differenza degli umani, gli animali non hanno alcuna colpa da espiare.Fatto sta che questo anno di lockdown a singhiozzo ha restituito scene antiche e anche poetiche dove si vedevano animaletti di ogni tipo e razza pascolare addirittura nelle strade delle città. Forse la prossima estate potremmo vedere persino le lucciole e sarebbe bellissimo., cioè gli stessi che impongono restrizioni alla libera circolazione tra Comune e Comune per andare a far visita ai nonni,. Lo sport è agonismo e prevede il diritto di confrontarsi con un avversario per batterlo ad armi pari. Non certamente la possibilità di annientarlo e di ucciderlo.Non so se vi è mai capitato di vedere una lepre o un atro animale ferito ma non ancora morto. Ebbene nei sui occhi di essere vivente agonizzante è possibile leggere, oltre al terrore e alla sofferenza, anche la cifra di ciò che noi chiamiamo sentimenti insieme con la domanda eterna “perché?”.Mi rendo perfettamente conto che la questione pro o contro la caccia rappresenta un nodo antico e forse impossibile da sciogliere.. Anche perché l’età media dei cacciatori impenitenti è molto alta. E, si sa, quella degli anziani è categoria ad alto rischio. Anche per quelli che imbracciano un fucile.