Lautaro Martinez 'batte' Jude Bellingham e Khvicha Kvaratskhelia. EA FC 24 ha reso noto il nuovo Team of the week (TOTW) su Ultimate Team e l'attaccante dell'Inter, grazie al poker rifilato alla Salernitana, guida la squadra della settimana con il suo 88 di overall, alla pari con Odegaard dell'Arsenal. Alle loro spalle il centrocampista del Real Madrid e l'attaccante del Napoli con 87 di valutazione generale. C'è spazio anche per Riccardo Orsolini: la tripletta all'Empoli fa conquistare all'esterno del Bologna un 82 di valutazione.