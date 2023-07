Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.



See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023

La nuova era sta per avere inizio., primo titolo dell'azienda americana dopo la conclusione della partnership con la FIFA, ha svelato ladella, edizione più costosa del gioco che, come di consueto, avrà bonus speciali per gli acquirenti.La novità sta nella copertina corale, condel calcio mondiale tra icone del passato e giocatori del presente, sia maschili che femminili. Qui un rapido elenco:Marta (BRA), Marcus Rashford (ENG), Rudi Völler (GER), Pelé (BRA), Zinedine Zidane (FRA), Bukayo Saka (ENG), Andrea Pirlo (ITA)Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (NED), Alex Scott (ENG), Ronaldinho (BRA), Alexandra Popp (GER) Riquelme (ARG), Didier Drogba (CIV), Leicy Santos (COL)Jude Bellingham (ENG), David Beckham (ENG), Vinícius Jr. (BRA), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AUS), Leah Williamson (ENG), Marquinhos (BRA), Youssoufa Moukoko (GER)Alexander Isak (SWE), Selma Bacha (FRA), Alexia Putellas (SPA), Virgil Van Dijk (NED), Son Heung-Min (KOR), Trinity Rodman (USA), Federico Chiesa (ITA), Enzo Fernández (ARG)La copertina, inoltre, è realizzata con i rendering virtuali dei giocatori, ossia con la loro versione all'interno di EA Sports FC 24 stesso e non con le loro fattezze reali.