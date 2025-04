EA SPORTS FC 25 Team of the Season, oggi il via alle uscite: tutto quel che c'è da sapere

Oggi, 25 aprile, la celebrazione di una straordinaria stagione calcistica dei club a livello globale inizia con, che premia i giocatori che hanno scandito il calendario di quest'anno con momenti ricchi d’azione. Mentre i campionati più importanti giungono alla fine di un'altra entusiasmante stagione, i fan potranno divertirsi con i giocatori d'élite del mondo sia in EA SPORTS FC 25 sia in EA SPORTS FC Mobile Ultimate Team™.Per far vivere ai fan i momenti indimenticabili dei più grandi campionati di calcio, da oggi fino al 2 maggio sarà disponibile la prima squadra TOTS in EA SPORTS FC 25, con la partecipazione di

I migliori giocatori del mondo saranno presentati nelle relative comunicazioni da parte dei campionati maschili e femminili, e ogni settimana saranno premiate le star di un campionato diverso. Il calendario completo è disponibile a questo link, e mette in evidenza i giocatori più meritevoli di tutto il mondo nella campagna più recente.I giocatori di EA SPORTS FC hanno già deciso chi merita un posto nel più celebre campionato inglese, rivivendo le prestazioni più indimenticabili di questa stagione. I fan hanno altre occasioni per fare le loro scelte e discuterne grazie alle votazioni per i TOTS della Bundesliga* ora in corso.

Per i giocatori di, il Team of the Season verrà lanciato come evento in-game il 29 aprile, iniziando con il meglio del calcio della Ligue 1 McDonald’s, oltre alle ICONE del gioco, seguite da capitoli settimanali dedicati a Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A e molti altri ancora.La campagna si concluderà con un. L'UTOTS sarà una selezione dei migliori oggetti TOTS rilasciati nel corso della campagna, riproposti in un'unica squadra alla fine del TOTS.