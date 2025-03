Ea Sports FC lancia una ricerca a livello globale per i SuperFan del calcio

Dortmund

Liverpool

Boca Juniors

Angel City FC

Per la prima volta nella storia del franchise, Edel calcio di tutto il mondo introducendoli in FC25.Il fandom è una presenza fondamentale che alimentacon il lancio della campagna SuperFans: una ricerca a livello globale dei fan più appassionati da immortalare nel gioco, inseriti sugli spalti virtuali dello stadio del loro club.. EA SPORTS FC ha collaborato con i quattro club elencati di seguito, rinomati per le loro incredibili fanbase, per selezionare personalmente i fan con storie uniche che hanno la mentalità "Per il Club" e definiscono cosa significa essere un SuperFan. Tutti e quattro saranno inseriti all’interno di FC 25 entro la fine del mese e appariranno nello stadio del loro club come sostenitori nella sezione dedicata ai fan della squadra locale.A presto con ulteriori novità di EA SPORTS FC 25!