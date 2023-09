Brutta notizia per l'Udinese, che perde Enzo Ebosse per tutto il resto della stagione. Il difensore camerunese si è lesionato il legamento crociato del ginocchio destro ed è già stato operato dall'equipe del professor Mariani a Villa Stuart.



Sottil non potrà contare a lungo pure su Masina: domenica può toccare a Kristensen, ma secondo la Gazzetta dello Sport è possibile il ricorso a uno svincolato sul mercato.