Si è svolta a Berlino l’assemblea dell’European Club Association (ECA): è stato ufficializzato il nuovo board dell’associazione che ha visto la conferma del numero uno del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, come presidente e la nomina come Ordinary Members per il ciclo 2023-2027 dell’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, per lui si tratta di una conferma, e Dan Friedkin, presidente della Roma.