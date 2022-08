Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal Monza:



Gli accertamenti specialistici cui sono stati sottoposti oggi Andrea Ranocchia, Pablo Marí e Marco D’Alessandro hanno evidenziato:



- per Ranocchia distorsione alla caviglia e frattura composta del perone;



- per Pablo Marí lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome;



- per D’Alessandro lesione all’adduttore sinistro.