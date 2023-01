L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione su uno dei giocatori della Fiorentina ormai considerato ai margini del progetto di Vincenzo Italiano: stiamo parlando del centrocampista polacco Szymon Zurkowski che, secondo quanto raccontato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, nelle scorse settimana h chiesto ufficialmente di essere ceduto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, tenuto contro anche dello scarso utilizzo del giocatore da parte del tecnico, la società gigliata cercherà di fare di tutto per accontentarlo. Il giocatore però ha dato una sola opzione per il suo futuro: vuole Empoli a tutti i costi.



Come biasimarlo. La passata stagione, quella del suo vero e proprio esordio in Serie A, Zurkowski era risultato uno dei migliori degli azzurri: gola, assist e giocatore che avevano contribuito alla salvezza dell’Empoli e alla sua convocazione al Mondiale del Qatar. La volontà della Fiorentina è quindi quella di approfittare della sua volontà per cederlo agli azzurri e rilanciare un’ulteriore trattativa: la Fiorentina ha da tempo messo gli occhi sul terzino sinistro Fabiano Parisi, e chissa se i due club non possano riallacciare i rapporti dopo i disguidi estivi, che poi portarono all’interruzione inaspettata della trattativa che avrebbe riportato Zurko al club di Fabrizio Corsi.



Adesso il giocatore vuole tornare a giocare e per questo, potendo disporre di molti estimatori, non è detto che non possa poi alla fine accasarsi in un altro club di Serie A. Salernitana, Spezia e Sampdoria sono alla finestra: tutto può ancora succedere