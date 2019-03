La trattativa sembra ormai conoscere una fase decisiva: nonostante le smentite dei giorni scorsi i negoziati tra la Sampdoria e il fondo York Capital sembrano ormai arrivati al punto di svolta, e le parti sarebbero molto vicine. La distanza tra le richieste di Ferrero e le proposte degli americani si sarebbe ridotta in maniera significativa, e l'intesa si potrebbe trovare per una cifra di circa 100 milioni.



L'edizione genovese de La Repubblica, nel pezzo a firma di Renzo Parodi, fornisce anche alcuni ulteriori dettagli in merito a quella che potrebbe essere la struttura blucerchiata in caso di approdo degli americani. Per il finale di stagione, il Doria continuerebbe ad andare avanti con l'attuale proprietà affiancata dai nuovi investitori. Poi, dal prossimo campionato, ai vertici di Corte Lambruschini dovrebbe sedersi Gianluca Vialli, a cui verrebbero affidati pieni poteri sull'area tecnica, mentre della parte amministrativa dovrebbe rimanere l'avvocato Romei, con la qualifica di vicepresidente esecutivo. I nuovi proprietari sarebbero intenzionati anche a confermare il direttore sportivo Osti, mentre Sabatini potrebbe lasciare, direzione Roma.



L'aspetto più interessante, però, è quello che riguarda il futuro della panchina. Marco Giampaolo ha ancora due anni di contratto, e la sensazione è che York Capital e Vialli vogliano ripartire proprio dal tecnico di Giulianova anche per un'eventuale nuova Samp.